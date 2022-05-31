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Yerel Adıyaman ve Malatya'da terör örgütü PKK'ya operasyon
Yerel

Adıyaman ve Malatya'da terör örgütü PKK'ya operasyon

Adıyaman ve Malatya'da terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 19:17:00 -
Adıyaman ve Malatya'da terör örgütü PKK'ya operasyon

Adıyaman ve Malatya'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Adıyaman ve Malatya'da düzenlenen operasyonda, PKK üyesi olduğu iddia edilen S.G. ile H.G. gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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