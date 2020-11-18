Adıyaman ve Gaziantep'te sis etkili oldu
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ve Gaziantep'in Araban ilçelerinde sis hayatı olumsuz etkiledi.
Sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle Kahta-Adıyaman, Kahta-Siverek kara yolunda görüş mesafesi düştü.
Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, trafik polisleri de vatandaşları araç takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
- Gaziantep
Gaziantep'in Araban ilçesinde de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sürücüler trafikte sis lambalarını yakarak ilerleyebildi.
Gaziantep-Adıyaman kara yolunun Karadağ, Araban-Besni kara yolunun Ergen geçitleri ile Fıstıklıdağ ve Fakılı grup yollarında da trafik sis nedeniyle aksadı.