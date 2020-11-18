  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adıyaman ve Gaziantep'te sis etkili oldu
Aktüel

Adıyaman ve Gaziantep'te sis etkili oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-18 12:01:44 -
Adıyaman ve Gaziantep'te sis etkili oldu

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ve Gaziantep'in Araban ilçelerinde sis hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle Kahta-Adıyaman, Kahta-Siverek kara yolunda görüş mesafesi düştü.

Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, trafik polisleri de vatandaşları araç takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

- Gaziantep

Gaziantep'in Araban ilçesinde de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sürücüler trafikte sis lambalarını yakarak ilerleyebildi.

Gaziantep-Adıyaman kara yolunun Karadağ, Araban-Besni kara yolunun Ergen geçitleri ile Fıstıklıdağ ve Fakılı grup yollarında da trafik sis nedeniyle aksadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye ve Azerbaycan'a Karabağ Savaşı için yaptırım kararı
Dünya

Türkiye ve Azerbaycan'a Karabağ Savaşı için yaptırım kararı

Hollanda, Dağlık Karabağ Savaşı nedeni ile Türkiye ve Azerbaycan'a yaptırım uygulayacağını açıkladı.
Son dakika! MEB tarihi açıkladı
Eğitim

Son dakika! MEB tarihi açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni koronavirüs tedbir kararlarını duyurmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, "Resmi, özel, ör..
Putin'den 'Türkiye' açıklaması: Karabağ konusunda...
Dünya

Putin'den 'Türkiye' açıklaması: Karabağ konusunda...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Türkiye, Karabağ konusunda Azerbaycan'ı hep destekledi ancak uluslararası hukuku hiçbir zaman ihlal et..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay