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Aktüel

Adıyaman Belediyesi asfalt sezonunu açtı

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte çalışmalarını yoğunlaştıran Adıyaman Belediyesi, asfalt sezonunu açtı.

2020-04-28 15:34:15 -
Adıyaman Belediyesi asfalt sezonunu açtı

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte çalışmalarını yoğunlaştıran Adıyaman Belediyesi, asfalt sezonunu açtı.


Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte asfalt çalışmalarına başlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılının ilk asfalt çalışmasına Yeni Mahallede başladı.


Çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, 2617 nolu sokakta gerçekleştirilen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak, yolun kullanıma açıldığını söyledi.


Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkür etti.

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