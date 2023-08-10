Adını görenler neye uğradığını şaşırdı! Aziz Yıldırım, Trabzon'a vali olarak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişirken Aziz Yıldırım, Trabzon'a vali olarak atandı. Vali, adı eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile aynı olduğu için sosyal medyada futbolseverler tarafından esprili paylaşımlara konu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 57 ilin valisi değiştirildi. Vali Aziz Yıldırım'ın Trabzon'a atanması ve isminin eski Fenerbahçe başkanı ile aynı olması nedeniyle sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Daha önce Tekirdağ Valiliği görevini yürüten Aziz Yıldırım, Trabzon'un yeni valisi oldu. Sosyal medyada valinin adının eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile aynı olması ve Trabzon'a atanması espri konusu oldu.