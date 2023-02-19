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Spor Adım adım Süper Lige geliyor! Böyle duyurdu
Spor

Adım adım Süper Lige geliyor! Böyle duyurdu

Transfer planlamasında rotayı yıldızlara çeviren Fenerbahçe, ilk hedefini netleştirmiş durumda. Yıldız oyuncunun transferi için kulübünü ikna görüşmeleri sürüyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 16:16:00 -
Adım adım Süper Lige geliyor! Böyle duyurdu

Transfer planlamasında rotayı yıldızlara çeviren Fenerbahçe, ilk hedefini netleştirmiş durumda. Yıldız oyuncunun transferi için kulübünü ikna görüşmeleri sürüyor.

Transferde Samet Akaydin, Emre Demir ve Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

TFF'nin ikinci transfer tescil dönemini 5 Mart tarihine kadar uzatmasının ardından sarı-lacivertliler dünyaca ünlü yıldızın transferi için girişimlerini hızlandırdı. Dünyaca ünlü yıldızın kulübüyle görüşmeler başladı. İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler ve transferin ayrıntıları...

Fenerbahçe, transfer planlamasında rotayı yıldızlara çevirmiş durumda... Milliyet'e göre; Sarı-Lacivertliler'in öncelikli hedefi, İngiliz temsilcisi Chelsea'den Aubameyang. Ancak alternatif isimlerle ilgili de mesai sürüyor. Gabonlu yıldız konusunda olumsuz bir gelişme yaşanırsa, Manchester United'dan Anthony Martial ve Tottenham’dan Moura için temaslar sıklaşacak.

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, hücum hattına odaklanmış durumda. Sarı-Lacivertliler, bu doğrultuda üç yıldızı listesine almış durumda. Bu oyuncular; Chelsea'den Pierre-Emerick Aubameyang, Manchester United'dan Anthony Martial ve Tottenham'dan Lucas Moura... Son dönemde golcü transferinde birçok isme imza attıran ancak söz konusu futbolculardan istediği verimi alamayan Kanarya, özellikle Aubameyang'a oldukça sıcak bakıyor. Barcelona'da istediği ortamı bulamayan 33 yaşındaki forvetin, Chelsea'de de oynaması zor gözüküyor.

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