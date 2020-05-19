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Adilcevaz’da trafik kazası; 1 yaralı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 11:57:44 -
Adilcevaz’da trafik kazası; 1 yaralı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Adilcevaz Öğretmenevi önündeki kavşakta meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkan tır, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, öğretmenevi bahçesinin duvarına çarparak durabildi. Meydana gelen kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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