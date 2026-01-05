  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Muğla’da zehir tacirlerine darbe: 2025 yılı uyuşturucu bilançosu nefes kesti

Bakırhan, HADEP’in kurucusu Bozlak’ın kabrini ziyaret etti! 21’inci yüzyıl Kürt yüzyılı olacak

CHP’liler sunucunun üzerine yürüdü: En başta neden anmadın! Sarıkamış anmasında Mustafa Kemal kavgası

CHP’den Avcılar’daki alkol skandalını aklama çabası: “MSB de bu yanlıştan dönmelidir!”

Maduro’yu kaçıran Trump’tan tarihe geçecek itiraf: Müslümanlar karşısında alay konusu olduk!

Dünya’dan Trump’a Maduro öfkesi! Arjantin, İngiltere ve Yunanistan’da sokaklara döküldü

Tahran’ın söylediğinden kat kat fazla… Suriye İran’dan tazminat isteyecek

Şu anda Mansur Yavaş yönetiminin o kadar büyük vurgunları var ki, ciddi şekilde üzerine gidilse İstanbul bunun yanında hikâye kalır!

Pişmiş tavuk dolapta kaç gün durur? Zehirlenme riski var mı?

SDG ile Şam anlaştı! Bugün imzalanacak anlaşmanın detayları da belli oldu!
Yerel Adilcevaz'da sokak köpekleri korkutuyor
Yerel

Adilcevaz'da sokak köpekleri korkutuyor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi Göldüzü köyündeki başıboş sokak köpekleri, vatandaşları korkutuyor.

Özellikle akşam ve sabah erken saatlerde sürüler halinde dolaşan köpekler, köy sakinlerinin günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Mahalle aralarında ve okul çevrelerinde sıkça görülen sokak köpekleri nedeniyle birçok vatandaş sokağa çıkmaktan çekindiğini dile getiriyor. Veliler, çocuklarını okula gönderirken endişe yaşadıklarını belirtiyor.

Vatandaşlar, zaman zaman köpeklerin saldırgan tavırlar sergilediğini ve bu durumun ciddi bir güvenlik sorununa dönüştüğünü söylüyor. Köy sakinleri, yetkililerden hem hayvanların korunacağı hem de insanların güvenliğinin sağlanacağı kalıcı bir çözüm bekliyor.

Köy sakini Mehmet Şakir Oruçlu, sokak hayvanlarının kontrol altına alınması, kısırlaştırma çalışmalarının artırılması ve barınak imkanlarının geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Yetkililerin soruna duyarsız kalmamasını isteyen Oruçlu, bir an önce önlem alınmasını talep etti.

Sahaya girip kalenin önünde uyuyan köpek maçı durdurdu! Tribünler kahkahaya boğuldu
Sahaya girip kalenin önünde uyuyan köpek maçı durdurdu! Tribünler kahkahaya boğuldu

Spor

Sahaya girip kalenin önünde uyuyan köpek maçı durdurdu! Tribünler kahkahaya boğuldu

Sokak köpekleri saldırdı! Küçük çocuk okul çıkışında kabusu yaşadı
Sokak köpekleri saldırdı! Küçük çocuk okul çıkışında kabusu yaşadı

Aktüel

Sokak köpekleri saldırdı! Küçük çocuk okul çıkışında kabusu yaşadı

Sokak köpeklerini başka ülkelere satma planı!
Sokak köpeklerini başka ülkelere satma planı!

Dünya

Sokak köpeklerini başka ülkelere satma planı!

ABD’nin Venezuela haydutluğu Erdoğan’ın sözlerini hatırlattı: Petrol kokusu almış emperyalistler köpek balığından daha tehlikelidir
ABD’nin Venezuela haydutluğu Erdoğan’ın sözlerini hatırlattı: Petrol kokusu almış emperyalistler köpek balığından daha tehlikelidir

Gündem

ABD’nin Venezuela haydutluğu Erdoğan’ın sözlerini hatırlattı: Petrol kokusu almış emperyalistler köpek balığından daha tehlikelidir

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23