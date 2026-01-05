Adilcevaz'da sokak köpekleri korkutuyor

Özellikle akşam ve sabah erken saatlerde sürüler halinde dolaşan köpekler, köy sakinlerinin günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Mahalle aralarında ve okul çevrelerinde sıkça görülen sokak köpekleri nedeniyle birçok vatandaş sokağa çıkmaktan çekindiğini dile getiriyor. Veliler, çocuklarını okula gönderirken endişe yaşadıklarını belirtiyor.

Vatandaşlar, zaman zaman köpeklerin saldırgan tavırlar sergilediğini ve bu durumun ciddi bir güvenlik sorununa dönüştüğünü söylüyor. Köy sakinleri, yetkililerden hem hayvanların korunacağı hem de insanların güvenliğinin sağlanacağı kalıcı bir çözüm bekliyor.

Köy sakini Mehmet Şakir Oruçlu, sokak hayvanlarının kontrol altına alınması, kısırlaştırma çalışmalarının artırılması ve barınak imkanlarının geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Yetkililerin soruna duyarsız kalmamasını isteyen Oruçlu, bir an önce önlem alınmasını talep etti.