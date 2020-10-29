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Spor Adil Rami’den Macron’a ders niteliğinde sözler! “Müslümanlar mükemmel, onlar deli”
Spor

Adil Rami’den Macron’a ders niteliğinde sözler! “Müslümanlar mükemmel, onlar deli”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam karşıtlığına tepki gösteren Fransız stoper Adil Rami, “Bilmelisin ki Müslümanlar mükemmelliğe yakın ama maalesef ben yapamıyorum. Bakıyorum ki en ufak bir sorunda hep Müslümanlar ön plana çıkartılıyor. Müslümanları ön plana çıkaranlar küçücük bir azınlık, hatta azınlık bile değil, onlar deli” diyerek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 12:14:00 -
Adil Rami’den Macron’a ders niteliğinde sözler! “Müslümanlar mükemmel, onlar deli”

Hz. Muhammed'e (s.a.v.) yönelik hakaret içerikli karikatürler çizen Charlie Hebdo dergisine destek veren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kendi vatandaşlarından da tepki görmeye başladı.

Fenerbahçe'de kısa bir süre kiralık olarak forma giyen ve şu sıralar Portekiz'in Boavista takımında top koşturan Adil Rami, Macron'un Müslümanlara karşı aldığı tavır karşısında sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Fransız oyuncu, "Macron bizi pisliğe itiyor, utanıyorum." dedi.

Tecrübeli stoperin sözleri şu şekilde:

"Tüm kalbimle söylüyorum. Bugün hiç gururlu değilim, resmen tiksindim. Hatta kalbim kırıldı. Kırıldı çünkü biliyorum ki her şeye gülemeyiz. Hele böyle bir dönemde. Ve Macron görüyorum ki bizi pisliğe itiyorsun. Kardeşim, Fransa çok kültürlülük ülkesi. Charlie'ye saldırıları desteklemiyorum ama bugün manşetlere baktığımızda, provokasyonları gördüğümde çok kırılıyorum ve utanıyorum. Tamam sizi tanıma şansım oldu. Sorun yok, tamam Şeref Nişanı, Elysee Sarayı... Açıkça söylüyorum, bu benim düşüncem. Tiksiniyorum. Ben yurt dışındayım, arada bir bakıyorum ama artık susamam. Tabii ki ben Müslümanım. Tüm ibadetlerimi yerine getiremiyorum ama mükemmel bir insan olmaya çalışıyorum. Bilmelisin ki Müslümanlar mükemmelliğe yakın ama maalesef ben yapamıyorum. Bakıyorum ki en ufak bir sorunda hep Müslümanlar ön plana çıkartılıyor. Müslümanları ön plana çıkaranlar küçücük bir azınlık, hatta azınlık bile değil, onlar deli. Macron, sen böyle şeylere izin veriyorsun. Hayır kabul etmiyorum."

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