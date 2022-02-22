Adı Sevgi dizi oyuncuları kimler? Adı Sevgi dizisinde Elif öğretmen kimdir?

Atv’nin 2022 sezonu için hazırlanan dizinin yönetmenliğini Sadullah Celen yaparken senaryosunu ise Filiz Alpgezmen kaleme alıyor. Adı Sevgi dizisiin kadrosunda yer alan isimlerden birisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Alparslan Çakırbey’lisi Yunus Emre Yıldırımer. Yunus Emre Yıldırımer Adı Sevgi dizisinde Emir karakterini oynayacak.

Adı Sevgi dizi oyuncuları kimler?

ATV'nin yakında izleyiciye buluşacak olan Adı Sevgi dizi oyuncuları da netleşmeye başladı. Yunus Emre Yıldırımer, Gizem Güneş, Fatih Al, Hande Kaptan ve Nihan Büyükağaç, İlker Sami Kılıç, Ozan Güçlü, Lara Domaç, Sıla Korkmaz dizide rol alan isimlerden bazıları.

Adı Sevgi dizi konusu ne?

Ülkemizin özellikle son yıllarda gündemden düşmeyen kadına şiddet ve çocuk gelin konusunun ele alınacağı öğrenildi. Fragmanda; henüz yaşı küçük olan bir kızı, kendisinden oldukça büyük bir adamla evlenmesine engel olan Elif öğretmenin çabası dikkati çekti. Öte yandan Yunus Emre Yıldırımer'in canlandırdığı Emir karakteri ile Gizem Güneş'in canlandırdığı Elif karakterinin çatışması, diziye olan merakı katbekat artırdı. Adı Sevgi'de Elif öğretmeni Gizem Güneş oynamakta.

Gizem Güneş kimdir?

Gizem Güneş, 30 Kasım 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü'nden mezundur. İlk oyunculuk deneyimini 2007 yılında rol aldığı Binbir Gece dizisi ile yaşamış ardından İçimdeki Fırtına ve Kanatsız Kuşlar dizilerinde rol almıştır.

Oynadığı Diziler;

Kanatsız Kuşlar (2017)

İçimdeki Fırtına (2017)

Her Şey Yolunda Merkez (2013)

Binbir Gece (2007)

Sinema;

Moya-Hitit Yıldızı (2011)

Tiyatro;

Shrek Müzikali

Aslan Kral Müzikali

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