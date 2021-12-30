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Spor Adı Fenerbahçe ile anılıyordu, adresi belli oldu!
Spor

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu, adresi belli oldu!

Adı Fenerbahçe ile anılan, İngiliz teknik adamın adresi belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 14:24:00 -
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu, adresi belli oldu!

Adı Fenerbahçe ile anılan, İngiliz teknik adamın adresi belli oldu.

Futbol kariyerinde uzun yıllar Chelsea'nin kaptanlığını yapan John Terry, İngiliz kulübüne geri döndü.

41 yaşındaki John Terry'nin Chelsea akademisinde antrenör danışmanı olarak kulübe katıldığı açıklandı. Terry altyapıda genç oyuncularla ve antrenör ekibiyle birlikte gelişim programında çalışacak.

1995'te Chelsea altyapısına katılan John Terry, 2017'ye kadar mavi formayı giymiş ve daha sonra Aston Villa'da futbolu bırakmıştı.

Kariyerini noktaladıktan sonra Aston Villa'da yardımcı antrenörlüğe başlayan Terry, 2018'den 2021'in Temmuz ayına kadar Dean Smith'in yardımcılığını yaptı.
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