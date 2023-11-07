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Gündem Adı değişti ama hala kimse bilmiyor! İşte Hindistan’ın yeni ismi…
Gündem

Adı değişti ama hala kimse bilmiyor! İşte Hindistan’ın yeni ismi…

Yeniakit Publisher
2023-11-07 13:20:00 -
Adı değişti ama hala kimse bilmiyor! İşte Hindistan’ın yeni ismi…

İğne atsanız yere düşmeyecek kadar kalabalık caddeleri ile birçoğumuz Hindistan’ı biliyoruzdur. Teknoloji dünyasında da özellikle Android cihazların en büyük pazarlarından da biri olan Hindistan, geçtiğimiz eylül ayında şaşırtıcı bir haber ile gündeme geldi. Ülkenin adı değiştirildi. İşte Hindistan’ın yeni ismi ve değişikliğin nedeni…

Bir dükkan, mağaza, şirket veya dernek gibi oluşum ve toplulukların isimlerinin değişmesini çok da yadırgamayız. Mesela Seat markasını örnek olarak verebiliriz. Volkswagen Grubu 75 yıllık markanın adını bir anda Cupra yapmaya karar verdi. Fakat bir ülkenin adını değiştirmeye karar vermek. Oldukça ilginç.

Hindistan ya da resmi adıyla Hindistan Cumhuriyeti 1947’de edindikleri bağımsızlığın ardından 1950 yılında bir anayasa hazırladılar ve resmi olarak tanınmaya başlandı. Dünyanın satın alma gücü paritesine göre en güçlü 4. ekonomisine sahip olsa da halkın alım gücü ve yaşayış tarzı olarak pekte güçlü bir ekonomiye sahip oldukları söylenemez.

Hindistan ismiyse eski Farsça’da İndus adından türetilmiştir. Bu isim İndus Irmağı ve çevresi için kullanılmıştır. Daha sonrasındaysa Republic Of India olarak ülkeye adını vermiştir. Fakat alınan yeni kararla birlikte ülkenin yeni ismi artık Bharat oldu.

Bu isimse köken olarak aslında Hindistan isminin Hintçe yazımındaki Bhārat Gaṇarājya‘dan gelme. Ülkenin yeni ismi ilk kez resmi olarak bugün G20 zirvesinde kullanıldı. Artık gündelik dilde Hindistan olarak bahsetsek de ülkenin adı resmi olarak Bharat.

Yeni ismin bir diğer ilginç sayılabilecek yanıysa Türkçe’de yer alan baharat kelimesi ile Bharat isminin benzerliği. Bilindiği üzere Hintliler aşırı derece baharatlı yemekler yapan ve tüketen bir ülke. Bu kapsamda Bharat isminin benzerliği de ayrı bir dikkat çeken durum. Son olarak “Bharat” ismi ise “besleyen toprak” anlamına geliyor.
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