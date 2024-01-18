Adeta yağmur gibi yağdı! Rus T-90 tankı böyle vuruldu

Rus T-90M 'Breakthrough' tankının, Donetsk Bölgesi'ndeki Stepove'de Ukrayna M2A2 Bradley IFV'nin 25mm topuyla imha edildiği görüntüler paylaşıldı.

Zelenskiy Rusya'nın mallarına göz dikti

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada Ukrayna ile Dünya Bankasının savaş maliyeti konusunda ortak soruşturma yürüttüğünü hatırlatarak, şunları kaydetti:

'Savaş başladıktan bu yana Ukrayna'nın zararı 700 milyar doları buldu. Bu rakam, işgal altındaki topraklarımızdaki durumu kapsamıyor bile. (Rusya'nın) Dondurulan 300 milyar doları, Ukrayna'da yok edilenleri yeniden inşa etmek için kullanılmalı. Bu varlıklar varken, Ukrayna'ya destek amacıyla neden başka kaynak arayalım ki?'

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