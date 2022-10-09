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Eğitim Adeta spor yaptılar KPSS deparı
Eğitim

Adeta spor yaptılar KPSS deparı

Kahramanmaraş'ta Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) in lisans oturumu için son dakikalarda okula gelen adaylar binaya görebilmek için adeta depar attı.

Yeniakit Publisher
2022-10-09 13:33:00 -

Onikişubat ilçesindeki Gülizar Şamil Aktaş Lisesi’nde KPSS sınavına girecek olan kamuda görev almak isteyen adayların çoğunluğu sınav saatinden önce binadaki yerlerini aldı. Saat 10.00’da kapılar kapanmadan bazı adaylar binaya girebilmek için adeta depar attı. Görevlilerin ‘koş’ uyarıları ile hızla koşan adaylar son saniyelerde binaya girebildi.

Bir aday, yanlış geldiği okuldan geri döndü. Bir aday ise kapılar kapandıktan sonra okula geldi ancak içeri alınmadı.

KPSS ön lisans sınavı 10.15'te başladı ve 12.15'te sona erecek.

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