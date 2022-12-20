Adeta kabus gibi! Recep İvedik onun hayatını kararttı

Şahan Gökbakar'ın başrolünde oynadığı Recep İvedik 2 filmi 2009 yılında vizyona girmiş ve milyonlarca kişi tarafından sinemada izlenmişti. Recep İvedik'in gazetedeki ilanlarda iş aradığı bir sahnede ise, Celil Yıldırım'a ait olan telefon numarası göründü. Gişe rekorları kıran bir filmde cep telefonu numarası görünen Yıldırım'ın hayatı ise o günden sonra değişti. Telefonu sabah akşam çalan Yıldırım, 13 yıldır aynı azabı yaşadığını söyledi.

"Eşimle büyük sıkıntılar yaşadık"

Show Ana Haber'e konuşan 36 yaşında, 4 çocuk babası Celil Yıldırım, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Filmde 'vasıfsız iş arıyorum' ilanı olan sahnede kullanılan numara bana ait. Her izleyen arayabiliyor. 2009'dan beri hiç bitmiyor. Gecem gündüzüme karıştı. Artık canıma tak etti. 18 yaşından bu yana aynı numarayı kullanıyorum. Sosyal çevrem ve iş hayatım bu numarayla beni tanıyor, o yüzden değiştiremiyorum. Taciz boyutuna ulaştı, defalarca arayıp hakaret edenler oluyor. Gece yarısı 3-4 sefer arayan oluyor. Eşimle çok büyük sıkıntılar yaşadık bununla ilgili. Boşanma aşamasına kadar geldi"

"Yine taciz edilmeye başladım"

Başına gelenleri ise bir kişinin durumu telefonda kendisine anlatmasıyla öğrendiğini söyleyen Yıldırım, "Arayanlardan bir 'Filmi izledik, iletişim bilgilerin yer alıyordu. Meraktan dolayı aradık' dedi. Hukuk bürosuna da gittim, ancak zaman aşımına takılabiliriz diye davayı sahiplenmediler. Bir çok platformda daha sonra o sahne mozaiklenmişti. Ancak serinin yeni filmiyle birlikte, bütün Recep İvedik filmleri başka bir platforma taşınmış. O sahne orada da sansürlü değil. Bu yüzden 1-1,5 aydır yine taciz edilmeye başladım" ifadelerini kullandı.