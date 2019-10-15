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Adet düzensizliği bitkisel tedavi kürü

Adet günlerim düzensiz adet günlerimin düzene girmesini doğal bir tarif var mı? Adet düzensizliği nasıl tedavi edilir? Adet düzensizliği hangi sorunlara neden olur? Adetlerin 12’li yaşlarda başlayıp 50’li yaşlara kadar sürmesi bekleniyor. Adetlerin sürekli olarak devam etmesi, adetlerin zamanında gelip, yoğun olarak sürmesi ve adetlerin arasında lekelenmeler belli başlı adet sorunlarındandır. Adet yoğunluğunda rahimdeki miyop ve polip varlığı, ayrıca spiral kullanımı adetin yoğun olmasına neden olur. Peki adet düzensizliği kürü nedir? Adet düzensizliği için hangi doktora gidilir? İşte adet düzensizliği bitkisel çözüm kürleri.

15 Ekim 2019 Salı 14:50
Adet düzensizliği bitkisel tedavi kürü

Adet günlerim düzensiz adet günlerimin düzene girmesini doğal bir tarif var mı? Adet düzensizliği nasıl tedavi edilir? Adet düzensizliği hangi sorunlara neden olur? Adetlerin 12’li yaşlarda başlayıp 50’li yaşlara kadar sürmesi bekleniyor. Adetlerin sürekli olarak devam etmesi, adetlerin zamanında gelip, yoğun olarak sürmesi ve adetlerin arasında lekelenmeler belli başlı adet sorunlarındandır. Adet yoğunluğunda rahimdeki miyop ve polip varlığı, ayrıca spiral kullanımı adetin yoğun olmasına neden olur. Peki adet düzensizliği kürü nedir? İşte adet düzensizliği bitkisel çözüm kürleri.

Bir tutam testere dişli aslan pençesi 1 bardak suda 5 dakika kaynatınız günde iki defa suyu içilecek. Bu kür 2-3 ay kullanılmalı.

Adet düzensizliği neden olur?

Yumurtalık kisti

Troid hastalıkları

Doğum kontrol hapı kullanımı

Rahimde ya da rahim ağzındaki polipler

Rahimde miyom

Hormon bozukluğu

Polistik over sendromu

Rahim veya yumurtalıklarda jinekolojik problemler

Stres

Aşırı spor yapama

Aşırı kilolu veya aşırı zayıf olma

Rahimde kanser

Adet günlerim düzensiz adet günlerimin düzene girmesini doğal bir tarif nedir?

Adet düzensizliğine ilişkin Prof Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun bitkisel kürü şu şekilde: (1 adet orta boy kahverengi kabuklu kuru soğanı (kırmızı, mor veya kabuğu beyaz olan soğan kullanılamaz) kabuklarını soyup dörde bölün. Önceden kaynatılmış 2 su bardağı klorsuz suya ekleyerek 5 dakika daha kaynatın ve içine başka hiç bir şey ilave etmeden öğle ve akşam yemeklerinden önce 1 er bardak bu soğan suyundan tüketin. Klorsuz su yerine marketten alacağınız pet şişe su da kullanabilirsiniz. Soğan kürünü sadece 15 gün uygulayıp bitirin. Soğan kürünün adet döneminde uygulamasının her hangi bir sakıncası bulunmamaktadır. Fakat, etkisi açısından en ideal zaman adet bitiminden en erken 7 gün sonra uygulanmalıdır. Kür uygulandıktan sonra 2. adetinizi görmeden 10 gün önce tekrar 5 gün veya 7 gün bu soğan suyu kürünü uygulamalısınız. Soğan suyu kürü 15 günden fazla uygulanmamalı.)

Adet düzensizliği için kadın hastalıkları ve kadın doğum doktoruna gidilmeli.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 14:50
  1. Adet düzensizliği bitkisel tedavi kürü
  2. Adet günlerim düzensiz adet günlerimin düzene girmesini doğal bir tarif nedir?

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