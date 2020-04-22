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Aktüel

Aden'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi

2020-04-22 03:39:03 -
Aden'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi

ADEN (AA) - Yemen'in geçici başkenti Aden'de dün meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Aden emniyetinden yapılan yazılı açıklamada, Aden'de şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel sebebiyle şu ana kadar 5'i çocuk 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, Aden'in Kreyter, Hur Mekser ve Eş-Şeyh Osman ilçelerinde 75 evin kısmen, Et-Tevahi içesinde de bir evin sel nedeniyle tamamen çöktüğü aktarıldı.

Yemen hükümeti dün, ülkenin güneyindeki geçici başkent Aden'i, selin yol açtığı can kaybı ve hasar nedeniyle felaket bölgesi ilan etmişti.

Mart ayının ortalarından bu yana Yemen'in pek çok bölgesinde etkili olan yağışlar sonucu oluşan selde çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Dün Aden'de meydana gelen selde ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 4 kişi yaşamını yitirmişti.



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