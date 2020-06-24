Ademsan Makine, her yükseklikte güvenilir çözüm sunuyor

İSTANBUL (AA) - Ademsan Makine, yüksek yapılı projelerde sağladığı hızlı ve teknolojik yeniliklerle her yükseklikte güvenli çözüm olmaya devam ediyor.

Ademsan Makine'den yapılan açıklamaya göre, 2004 yılında cephe ulaşım sistemleri ve hafif inşaat makineleri üretmek için kurulan Ademsan Makine, bugün metrelerce yüksekte çalışmak zorunda olanlar için güvenilir ortamı sağlıyor.

Türkiye'nin birinci-ikinci, Avrupa'nın yedinci-sekizinci en yüksek binaları olan Skyland İstanbul Office ve Residans Tower dahil birçok projenin çözüm ortağı olmaya devam eden Ademsan Makine, Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türki Cumhuriyetleri dahil yüzlerce yüksek projede makine tedarikçisi olarak hizmet veriyor.



Şirket, son 5 yılda "Skyland İstanbul Office- Residence Tower, Al Sinyar Tower, JW Marriot Hotel, Rabban Tower, Waldorf Astoria Hotel, Elmar Towers, Vakıfbank Headquarters, Anatolium Marmara, Burj Marina Tower, Icconova R Block" gibi yükseklikleriyle listelere girmiş projelerde bina bakım makineleri ve elektrikli asma iskelesi kurdu.

Çeşitli ihtiyaçları karşılamak ve farklı kapasiteler göz önüne alınarak üretilen cephe temizlik sistemleri, Avrupa normlarına uyum sağlayacak şekilde imal ediliyor. Ademsan Makine tüm projeler için üretimini tamamen yerli üretim ile Kahramankazan’daki fabrikasında yapıyor.

İnşaat sektörü için tamamlayıcı ürün olarak değerlendirilecek demir kesme ve bükme makineleri de yine aynı fabrikada Albayrak markası adı altında üretiliyor.



- Yerli üretim, uluslararası standart



Açıklamada görüşlerine yer verilen Ademsan Makine Genel Müdürü Ramazan Albayrak, özellikle yüksek binaları içeren projelere her gün birinin eklendiğini belirterek, "Bu gökdelenlerin gerek temizlik çalışmaları gerekse bakım ve onarımlarının yüksek güvenlikli yapılması çok önemli. Firmamızın işte önemi burada ortaya çıkıyor. Bizim için ister 10 metre ister 500 metre olsun yüksekliğe ve güvene bakış açımız aynı önemdedir." değerlendirmesinde bulundu.

Projeye uygun çalışma platformları üretiminde hızlı çözümler sunabildiklerini kaydeden Albayrak, "Firmamız standart makinelerin yanı sıra, müşteri talepleri doğrultusunda, özel makine ve özel platformlarda üretiyor. Bunu da dünyadaki birçok şirketten daha hızlı ve daha uygun yapıyor. Özellikle servis ağımızın hızlı olması, yaşanılan aksaklıklarda çözümü de hızlı sunmamızı sağlıyor. Ayrıca proje ofisimizdeki tekniker ve mühendis arkadaşlarımız, bina projelerine en uygun ve en hızlı uygulamayı simüle edebiliyor. Somut bir şekilde videoda çalışan bir makineyi gören proje sahipleri bu sayede daha hızlı ikna oluyor.” ifadelerini kullandı.



