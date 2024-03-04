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Ekonomi Adel Kalemcilik 2024 yılına güçlü bir başlangıç yaptı!
Ekonomi

Adel Kalemcilik 2024 yılına güçlü bir başlangıç yaptı!

Yeniakit Publisher
2024-03-04 18:14:00 -
Adel Kalemcilik 2024 yılına güçlü bir başlangıç yaptı!

Adel Kalemcilik, Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirdiği 2024 fuarları ile kırtasiye sektörünün nabzını tuttu. Ocak ayının ilk yarısında başlayan ve sektörden büyük ilgi gören fuarlar, 21 farklı şehirde binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Köklü geçmişi ile Türkiye’nin ve yakın coğrafyanın en büyük kırtasiye ürünleri üreticisi olan Adel Kalemcilik, her sene düzenlediği fuarlarda sektörün tüm paydaşları ile bir araya geliyor. Bu yıl da İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Erzurum, Trabzon, Van, Bursa, Gaziantep, Çorlu, Elazığ, Adana, Denizli, Kayseri, Zonguldak, Samsun, Eskişehir, Konya, Kocaeli ve Diyarbakır’da düzenlediği fuarlarda bayi ve perakendecileri ile buluşturan şirket, kırtasiye sektöründeki iş ortaklarının yanında olmayı sürdürüyor. “1İz, Birlikte Başarırız” mottosu ile bu sene Antalya’da başlayan fuarların son durağı Adana oldu. Büyük başarı elde edilen ve sektörden binlerce katılımcıyı ağırlayan fuarlarda lansmanı gerçekleştirilen yeni ürünler arasında Faber-Castell Dino ve Unicorn serisi, Faber-Castell Black Edition serisi, Faber-Castell GenZ serisi ve Faber-Castell 2024 Çanta Koleksiyonu da ilgiyle karşılandı.

Büyük bir emek ile gerçekleştirilen aktivitelerde 50 günden fazla çalışma yapılırken, toplamda 13 bin km yol yapılarak Türkiye’nin dört bir yanına ulaşıldı ve 6.000’in üzerinde müşteri ağırlandı. 

Adel / Faber-Castell Pazarlama Direktörü Murat Büyükkucak konuyla ilgili şunları söyledi: “Her sene düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz fuarlarımız ile hem kırtasiye sektörünün nabzını tutuyor hem de iş ortaklarımız ile mevcut ilişkilerimizi daha da güçlendiriyoruz. 21 ilde binlerce müşterilerimizle bir araya gelerek yıla çok kuvvetli bir giriş yaptık ve hedeflerimizin üstünde başarı elde ettik. Fuarlarımızda yakaladığımız bu başarıyı yılın geri kalanında da devam ettireceğiz. Sene sonuna dek düzenleyeceğimiz farklı aktivitelerimizle paydaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.”

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