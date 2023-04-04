ADB: Çin ve Hindistan, Asya bölgesinin yüzde 4.8 büyümesini sağlayacak
Asya Kalkınma Bankası (ADB) raporuna göre, Çin ve Hindistan bölgesel ekonomik büyümenin önemli motorları olacak. ADB tarafından bugün yayınlanan 2023 Asya Kalkınma Görünümü raporunda, Asya’da gelişmekte olan ekonomilerin bu sene ve gelecek yıl ortalama yüzde 4,8 büyümesinin beklendiği ve bu büyüme hızının geçen seneki yüzde 4,2’ye kıyasla büyük yükseliş gerçekleştireceği bildirildi.
Çin ve Hindistan’ın bölgesel ekonomik büyümenin ana itici güçleri olacağına işaret edilen raporda, Çin’in büyümesinin bu yıl yüzde 5 ve önümüzdeki yıl yüzde 4,5 olacağı tahmin ediliyor.
Rapora göre, Hindistan’ın büyümesinin bu yıl yüzde 6,4, önümüzdeki yıl yüzde 6,7; ayrıca Güneydoğu Asya’nın genel büyümesinin bu yıl yüzde 4,7 ve önümüzdeki yıl yüzde 5 olması öngörülüyor. Filipinler’in bu yıl yüzde 6 büyümesi beklenirken, ülke önümüzdeki yıl yüzde 6,2 büyüme kaydedebilir.
Raporda, bölgedeki genel enflasyonun kademeli olarak salgın öncesi seviyeye düşeceği, enflasyon oranının bu yıl yüzde 4,2, önümüzdeki yıl yüzde 3,3 olacağı tahmini ileri sürüldü. Raporda, “Ekonominin güçlü toparlanmasının en önemli nedeni, bazı bölgelerde turizmin normale dönmesi, havale ve para transferi üzerindeki taleplerin artmasıdır. Çin’in açılması, turizm ve ticaretin gelişmesini daha da hızlandıracak” ifadelerine yer verildi.