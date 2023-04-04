ADB: Çin ve Hindistan, Asya bölgesinin yüzde 4.8 büyümesini sağlayacak

Çin ve Hindistan’ın bölgesel ekonomik büyümenin ana itici güçleri olacağına işaret edilen raporda, Çin’in büyümesinin bu yıl yüzde 5 ve önümüzdeki yıl yüzde 4,5 olacağı tahmin ediliyor.

Rapora göre, Hindistan’ın büyümesinin bu yıl yüzde 6,4, önümüzdeki yıl yüzde 6,7; ayrıca Güneydoğu Asya’nın genel büyümesinin bu yıl yüzde 4,7 ve önümüzdeki yıl yüzde 5 olması öngörülüyor. Filipinler’in bu yıl yüzde 6 büyümesi beklenirken, ülke önümüzdeki yıl yüzde 6,2 büyüme kaydedebilir.

Raporda, bölgedeki genel enflasyonun kademeli olarak salgın öncesi seviyeye düşeceği, enflasyon oranının bu yıl yüzde 4,2, önümüzdeki yıl yüzde 3,3 olacağı tahmini ileri sürüldü. Raporda, “Ekonominin güçlü toparlanmasının en önemli nedeni, bazı bölgelerde turizmin normale dönmesi, havale ve para transferi üzerindeki taleplerin artmasıdır. Çin’in açılması, turizm ve ticaretin gelişmesini daha da hızlandıracak” ifadelerine yer verildi.