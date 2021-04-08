Adaylık kaldırma sınavı ertelendi AKS ne zamana ertelendi?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı'nın ertelendiğini duyurdu. Adaylık kaldırma sınavı ne zaman yapılacak? Adaylık kaldırma sınavının hangi tarihe ertelendiği merak kazandı. Peki, Adaylık kaldırma sınavı hangi tarihe ertelendi?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı'nın ertelendiğini duyurdu. Peki, adaylıkk aldırma sınavı hangi tarihe ertelendi?
Adaylık kaldırma sınavı ne zamana ertelendi?
Son dakika haberine göre, "25 Nisan 2021 tarihinde yapılacak Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) salgının seyri dikkate alınarak ileri bir tarihe ertelendi"
Adaylık kaldırma sınavı nedir?
Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli ve kadrolu aday öğretmenlerin, aday öğretmenliklerinin kaldırılması yani asli öğretmenliğe geçiş için her sene sınav yapmaktadır. Bu sınava adaylık kaldırma sınavı yani AKS adı verilmektedir. Adaylık Kaldırma Sınavı yani AKS, her sene 81 il merkezinde tek sınavda yapılır.