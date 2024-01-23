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Gündem Adayın adını duyanın aklına CHP geliyor! Meral Akşener bula bula onu mu buldu?
Gündem

Adayın adını duyanın aklına CHP geliyor! Meral Akşener bula bula onu mu buldu?

Yeniakit Publisher
2024-01-23 14:06:00 -
Adayın adını duyanın aklına CHP geliyor! Meral Akşener bula bula onu mu buldu?

Seçimlere “hür ve müstakil girme” kararı alan İYİ Parti, Ankara ve İstanbul adaylarını belirledi. Genel Başkan Meral Akşener'in Ankara için bulduğu isim ise, CHP’in eski genel başkanı başdanışmanlarından.

Parti sözcüsü Kürşad Zorlu, dün adaylık çalışmasında sona gelindiğini duyurdu. Zorlu’nun açıklamasına göre Ankara adayı birkaç gün içinde açıklanacak.

Parti yönetimi, Ankara için belirlenen adayı “Ankara’nın öz evladı” olarak tanımlıyor. Partisinin Ankara milletvekilleri ile toplantı yapan Akşener’in, CHP’in eski genel başkanı başdanışmanlarından Cengiz Topel Yıldırım ile adaylık için anlaşmaya vardığı iddia ediliyor.

Yıldırım’ın adaylığının bu hafta yapılacak lansman ile duyurulması bekleniyor. Zorlu, İstanbul adayının da Ankara’dan sonra açıklanacağını duyurdu.

Ayrıca parti yönetimi, yerel seçimlerde İYİ Parti’nin oy oranında sürpriz bir yükselme olacağını öne sürüyor.

Kurmaylar, Ordu’nun da içinde olduğu 10 ili İYİ Parti’nin alacağını belirtiyor. Büyükşehirlerde ise oy oranının, beklenenden yüksek olacağı kaydediliyor. Partililer, istifaların durduğuna da işaret ediyor.
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Meral Akşener bula bula onu mu buldu?

Söz konusu iddianın ardından "Meral Akşener bula bula onu mu buldu?" yorumları yapıldı.

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