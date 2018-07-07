Aday gösterilen Binali Yıldırım'dan ilk yorum

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti tarafında Meclis Başkanlığı'na aday gösterilmesini değerlendirdi. Yıldırım: "Vatana millete hayırlı olur inşallah. Başka adaylar da çıkabilir. İlk turda sonuçlanır mı bilmem. Meclisimiz, milletvekillerimiz ne derse o olur." dedi.

BİNALİ YILDIRIM, AK PARTİ'NİN MECLİS BAŞKANI ADAYI OLDU

AK Parti Meclis Başkanlığı için Başbakan Binali Yıldırım'ı aday gösterdi. Yıldırım'ın adaylığı için TBMM Genel Sekterliği'ne başvuru yapıldı.

GEÇİCİ MECLİS BAŞKANLIĞINI DURMUŞ YILMAZ YAPACAK

Meclis Başkanı TBMM'deki oylama ile seçilene kadar geçici Meclis Başkanı görevini en yaşlı üye sıfatı ile İYİ Partili Durmuş Yılmaz yerine getirecek