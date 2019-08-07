Aday adaylığı yarışını Joe Biden önde götürüyor
ABD'de güncel bir ankete göre eski Başkan Yardımcısı Biden, Demokratlar arasındaki başkan aday adaylığı yarışında önde görünüyor.07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:54
ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Demokratlar arasındaki aday adaylığı yarışını, eski Başkan Yardımcısı Joe Biden önde götürüyor.
ABD'de Reuters/Ipsos tarafından yapılan güncel bir anket, Barack Obama döneminde başkan yardımcılığı yapan Biden'ın yarışı önde götürmeye devam ettiğini ortaya koydu.
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