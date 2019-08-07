Aday adaylığı yarışını Joe Biden önde götürüyor ABD'de güncel bir ankete göre eski Başkan Yardımcısı Biden, Demokratlar arasındaki başkan aday adaylığı yarışında önde görünüyor.

ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Demokratlar arasındaki aday adaylığı yarışını, eski Başkan Yardımcısı Joe Biden önde götürüyor. ABD'de Reuters/Ipsos tarafından yapılan güncel bir anket, Barack Obama döneminde başkan yardımcılığı yapan Biden'ın yarışı önde götürmeye devam ettiğini ortaya koydu.

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