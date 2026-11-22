Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu’nun öncülüğünde, İçişleri Bakanlığının destekleriyle, muhtarlar dernekleriyle iş birliği içerisinde yürütülen ÇOMÜ Kampüs-Köy Akademisi, ikinci saha buluşmasını 14–15 Kasım 2026 tarihlerinde Lapseki’nin Adatepe Köyü’nde gerçekleştirdi. 14 Kasım Cumartesi günü saat 11.00’de yapılan açılışın ardından iki gün süren etkinlikte, çevre köylerden binlerce kişi Adatepe’de buluştu. Sağlıktan tarıma, eğitimden üretime uzanan programda üniversite ile köy halkı aynı alanda bir araya geldi.

Kampüs-Köy Akademisi Koordinatörü Prof. Dr. Alptürk Akçöltekin, projenin fikir sahibi ve ekip sorumlusu Zafer Durmaz, koordinatör yardımcıları Doç. Dr. Levent Çetinkaya, Dr. Öğr. Üyesi Müge Teker Yıldız, Dr. Öğr. Üyesi Aslı Çetinkaya ve Arş. Gör. Dr. Tolga Barman ile ÇOMÜ Kampüs-Köy Akademisi ekibi de etkinliğin hazırlık ve uygulama sürecinde yer aldı.

Üniversite bilgisi köy meydanına taşındı

Üniversite çatısı altında profesörler, doçentler, doktorlar, akademisyenler ve öğrenciler Adatepe’de köy sakinleriyle buluştu. Üniversiteyi kampüs sınırlarının dışına çıkarıp toplumla buluşturmayı amaçlayan etkinlikte akademisyenler köy meydanında ve stantlarda vatandaşlarla sohbet etti, soruları yanıtladı ve bilgi paylaşımında bulundu.

Yaşlısından gencine, kadınından erkeğine farklı yaş gruplarından Adatepeliler ile çevre köylerden gelen katılımcılar akademisyenlerle doğrudan iletişim kurma fırsatı buldu. Yoğun katılımla köy meydanı ve etkinlik alanı dolarken, üniversite ile köy yaşamı arasında güçlü bir buluşma gerçekleşti.

Açılışa siyaset üstü katılım

Etkinliğin açılışı, geniş ve siyaset üstü bir protokol katılımıyla gerçekleştirildi. Programa ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu, Lapseki Kaymakam Vekili ve Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk, Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Altındağ, İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, AFAD Çanakkale İl Müdürü Ahmet Ali Artun, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü KYK’dan Sorumlu Şube Müdürü Cüneyt Aksu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ve Türk Kızılay Çanakkale İl Merkez Müdürü Adem Yılmaz katıldı.

Çanakkale ve Lapseki İl Genel Meclisi üyeleri, ÇOMÜ rektör yardımcıları, üniversitenin idari yöneticileri ve daire başkanları da açılışta yer aldı. Lapseki İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin yanı sıra Çanakkale ve Lapseki’deki kamu kurumlarının il ve ilçe müdürleri ile müdür yardımcıları da programa katılım sağladı.

Siyasi parti temsilcileri arasında AK Parti, MHP, CHP, YENİ Parti, İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Zafer Partisi’nin il ve ilçe başkanları ile yöneticileri yer aldı. Ülkü Ocakları ile Alperen Ocaklarının il ve ilçe başkanları ve yöneticileri de programa katıldı.

ÇOMÜ Kampüs-Köy Akademisi, kamu kurumlarını, sivil toplum kuruluşlarını, siyasi parti temsilcilerini, akademisyenleri, muhtarları ve vatandaşları aynı etkinlikte bir araya getirdi.

Sağlık bilgilendirmesi ve erken tanı öne çıktı

Programda genel sağlık taramalarının yanı sıra ağız ve diş sağlığı, kanser ve meme kanserinde erken tanı konularında tarama ve farkındalık çalışmaları yapıldı. Vatandaşlara sağlık kontrollerinin önemi ve erken tanı konusunda bilgi verildi.

14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında ÇOMÜ Hastanesi tarafından kurulan diyabet farkındalık standında da sağlıklı beslenme, hareketli yaşam ve erken tanı konularında bilgilendirmeler gerçekleştirildi.

Üreticiler için tarım ve hayvancılık eğitimleri

Adatepe’nin üretim yapısı ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda tarım, hayvancılık, ziraat ve meyve-sebze yetiştiriciliği başlıklarında eğitimler verildi. Kiraz ve şeftali üretiminde zararlı otlar ve böceklerle mücadele, doğru ilaçlama yöntemleri, sulama, hasat ve ürün kalitesini artırma konuları ele alındı.

Toprak analizleri ve üretim süreçlerine ilişkin bilgilendirmelerle çiftçilerin karşılaştığı sorunlara bilimsel yöntemlerle çözüm geliştirilmesi hedeflendi. Üretimin yanı sıra tarımda kooperatifçilik, ürünlerin pazarlanması ve üreticilerin ekonomik gücünün artırılması konularında da bilgi paylaşıldı.

Gastronomiden el sanatlarına, çocuk etkinliklerinden dijital bilince

Yöresel gastronomi çalışmaları ve uygulamalı mutfak etkinlikleri, köyün üretim kültürünü ve yerel lezzetlerini ön plana çıkardı. Çömlekçilik gibi el sanatları etkinlikleriyle katılımcılar geleneksel üretimle buluştu. Dijital eğitim ve dijital bilinç başlıklarında ise teknolojinin günlük yaşamda bilinçli ve etkili kullanımı üzerine bilgilendirmeler yapıldı.

Çocuklara yönelik bilim ve deney etkinlikleri, oyunlar ve uygulamalı çalışmalar düzenlendi. Gökyüzü ve uzay gözlemiyle çocuklar bilimi yakından tanırken, parkurlu yarışmalar ve Survivor temalı etkinlikler programa hareket kattı. Yarışmalarda başarılı olan çocuklara bisiklet hediyeleri verildi.

Gündüz gerçekleştirilen eğitim ve etkinlikler akşam saatlerinde de sürdü. Gece eğitimlerinde katılımcılarla farklı konularda bilgi paylaşımı yapılırken, açık hava sineması köy sakinlerini ve çevre köylerden gelen konukları bir araya getirdi. Böylece ÇOMÜ Kampüs-Köy Akademisi günün farklı saatlerinde eğitim, paylaşım ve sosyal etkinliklerle devam etti.

Afet bilinci ve toplumsal destek çalışmaları

Deprem, yangın, zehirlenme ve benzeri acil durumlarda yapılması gerekenler, ilk yardım ve afet bilinci çalışmalarıyla katılımcılara aktarıldı. Kamu kurumlarının stantlarında vatandaşların soruları yanıtlandı ve bilgilendirmeler yapıldı.

Etkinlik kapsamında engelli bireyler, yaşlılar ve desteğe ihtiyaç duyan kişiler de unutulmadı. Engelli, yaşlı ve yatağa bağımlı bireylere yönelik ziyaretler gerçekleştirilirken ailelerle görüşülerek ihtiyaçlar ve bakım süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Çalışmalarla hem bireylerin hem de ailelerin destek mekanizmaları konusunda bilinçlendirilmesi amaçlandı.

Kamu kurumları, üniversite ve muhtarlar aynı sahada

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü, Türk Kızılay, jandarma, İl Özel İdaresi ve ziraat odalarının yanı sıra farklı kamu kurumları ile ÇOMÜ’nün akademik birimleri etkinlik alanında stantlar açtı. Kurum temsilcileri eğitimler verdi, vatandaşları bilgilendirdi ve hizmetlerini doğrudan köy halkıyla buluşturdu.

ÇOMÜ Kampüs-Köy Akademisi, üniversite bilgisini kamu kurumlarının hizmetleri ve muhtarların saha deneyimiyle bir araya getirerek devlet ile millet arasında köy meydanında bir köprü kurdu. Farklı kesimleri bir araya getiren etkinlik, siyasi tartışmaların ötesinde ortak ihtiyaçlara ve toplumsal faydaya odaklandı.

Fildişi kulelerden çıkıp halkla buluşan üniversite

Adatepe’deki saha buluşması, üniversitenin bilgisini kampüs sınırlarının dışına çıkararak doğrudan halkla buluşturma yaklaşımının ikinci uygulaması oldu. Sağlık, eğitim, tarım, hayvancılık, gastronomi, el sanatları, dijital bilinç ve afet farkındalığını bir araya getiren programda akademisyenler, öğrenciler, kurum temsilcileri ve köylüler ortak bir öğrenme ortamı oluşturdu.

ÇOMÜ Kampüs-Köy Akademisi, üniversitenin bilimsel birikimini köylerin ihtiyaçlarıyla buluşturarak eğitimi, üretimi ve toplumsal dayanışmayı aynı zeminde güçlendiren örnek bir model olarak Adatepe’de büyük bir buluşmaya imza attı. ÇOMÜ Rektörü ve Üniversitelerarası Kurul Başkanı Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu’nun öncülüğünde yürütülen bu çalışma, üniversitelerin yalnızca kampüslerinde değil, toplumun içinde ve halkın yanında da değer üretebileceğini ortaya koydu.