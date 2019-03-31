Adapazarı seçim sonuçları 2019 | Sakarya Adapazarı 31 Mart seçim sonuçları oy oranları
31 Mart 2019 Sakarya’nın Adapazarı ilçesi yerel seçim sonuçları son dakika burada. YSK Adapazarı seçim sonuçlarına göre 31 Mart 2019 Adapazarı’da son durum ne? Adapazarı seçim 2019 sonuçlarına göre kim önde? Adapazarı oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Adapazarı’da son durum nedir? Adapazarı’da hangi parti önde? Adapazarı yerel seçim sonuçları ve oy oranları. İşte Sakarya Altınordu yerel seçim sonuçları...31 Mart 2019 Pazar 16:19
31 Mart 2019 Sakarya’nın Adapazarı ilçesi yerel seçim sonuçları son dakika burada. YSK Adapazarı seçim sonuçlarına göre 31 Mart 2019 Adapazarı’da son durum ne? Adapazarı seçim 2019 sonuçlarına göre kim önde? Adapazarı oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Adapazarı’da son durum nedir? Adapazarı’da hangi parti önde? Adapazarı yerel seçim sonuçları ve oy oranları. İşte Sakarya Altınordu yerel seçim sonuçları...
Adapazarı partilerin oy oranları
Adapazarı’nın seçim sonuçları Yeni Akitʼin 2019 seçim sayfasından canlı olarak an be an takip edilebilecek. Adapazarı seçim sonuçları canlı olarak Yeniakit.com.trʼde. Adapazarı yerel seçim sonuçları nasıl, yerel seçim 2019 Adapazarı hangi parti en fazla oy aldı? Adapazarı belediyesini kim kazandı? Adapazarı seçim sonuçları dakika dakika bu sayfada. Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri için 31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaşlar sandığa gitti. 2019 Adapazarı yerel seçim sonuçları, Adapazarı 2019 yerel seçim sonuçları, Sakarya Adapazarı yerel seçim sonuçları 2019, 2019 yerel seçim sonuçları Adapazarı partilere göre oy dağılımı. Yüksek Seçim Kurulu(YSK) verilerine göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ne kadar seçmen oy kullanacak? YSKʼnın askıya çıkardığı listelere göre, 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunuyor. Bunların 1 milyon 2 bin 392ʼsi ilk kez 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak.
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Adapazarı belediyesini kim kazandı?
Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını merak ediyor. Sakarya Adapazarı yerel seçim sonuçlarına göre Adapazarı belediyesini kim kazandı? Adapazarı belediyesi hangi partiden? Adapazarı 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? Adapazarı hangi parti ne kadar oy aldı? 2019 yerel seçim sonuçları Sakarya ili Altınordu ilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren Adapazarı yerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Adapazarı seçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.trʼde yaşayacaksınız. Yine 2019 Adapazarı seçim sonuçlarını, Adapazarı partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.
AK Parti Sakarya ilçe belediye başkan adayları
Adapazarı - Mutlu Işıksu
Akyazı - Bilal Soykan
Arifiye - İsmail Karakullukçu
Erenler - Fevzi Kılıç
Ferizli - İsmail Gündoğdu
Geyve - Murat Kaya
Hendek - Ali Kemal Sofu
Karapürçek - Orhan Yıldırım
Karasu - İshak Sarı
Kaynarca - Murat Kefli
Kocaali - Ahmet Acar
Pamukova - Cevat Keser
Sapanca - Özcan Özen
Serdivan - Yusuf Alemdar
Söğütlü - Koray Oktay Özten
Taraklı için Cumhur İttifakı kapsamında MHP'li aday İbrahim Pilavcı
CHP Sakarya ilçe belediye başkan adayları 2019
Sakarya Kaynarca Nalan Akçay
Sakarya Sapanca Cengiz Çiçek
Sakarya Karasu Kerem Erksoy
Sakarya Ferizli Rüştü Yüksek
İYİ Parti Sakarya ilçe belediye başkan adayları 2019
Sakarya Akyazı ADEM GÜNER
Sakarya Adapazarı AYDOĞAN ARSLAN
Sakarya Erenler ŞEMSETTİN DUMAN
Sakarya Ferizli SERHAT ÇİÇEK
Sakarya Geyve ATİLLA ZEYTİNOĞLU
Sakarya Hendek AHMET MERCAN
Sakarya Kocaali KEMAL DİN
Sakarya Taraklı MEHMET AYDIN
Saadet Parti Sakarya ilçe belediye başkan adayları 2019
Sakarya Adapazarı belediye başkan adayı Abidin Birinci
Sakarya Karasu belediye başkan adayı Kerim Ali Aksoy
Sakarya Akyazı belediye başkan adayı Selman Demirtaş
Sakarya Geyve belediye başkan adayı Fikret Özer
Sakarya Sapanca belediye başkan adayı Ömer Yaşar Çömlekçioğlu
Sakarya Arifiye belediye başkan adayı İsmail Kul
Sakarya Kocaeli belediye başkan adayı Azem Emanet
Sakarya Serdivan belediye başkan adayı Mecit Para
Sakarya Erenler belediye başkan adayı Abdullah Satır
Sakarya Karapürçek belediye başkan adayı Mehmet Ali Gedik
Sakarya Pamukova belediye başkan adayı İbrahim Güven Övün
Sakarya Söğütlü belediye başkan adayı Özdemir Özcan
Büyük Birlik Partisi Sakarya ilçe belediye başkan adayları
Sakarya Ferizli belediye başkan adayı Ramazan Demiroğlu
Sakaya Karasu belediye başkan adayı Mehmet İspiroğlu
Sakarya Taraklı belediye başkan adayı İbrahim Tüfekçi
Sakarya Akyazı belediye başkan adayı Nazim Yolçu
Sakarya Geyve belediye başkan adayı Mehmet Karcı
Sakarya Kaynarca belediye başkan adayı Mustafa Boğaz
Sakarya Arifiye belediye başkan adayı Hakan Yazıcı
Sakarya Hendek belediye başkan adayı Turgut Babaoğlu
Sakarya Kocaeli belediye başkan adayı Hüseyin Can
Sakarya Serdivan belediye başkan adayı Ahmet Bilgili
Sakarya Karapürçek belediye başkan adayı Hasan Cavit Karslı
Sakarya Pamukova belediye başkan adayı Gürbüz Pertev
Sakarya Söğütlü belediye başkan adayı Hatice Yılmaz
2014 Sakarya yerel seçim sonuçları
AK Parti adayı Zeki Toçoğlu % 58
MHP adayı Orhan Ünver % 26.8
CHP adayı Ecevit Keleş % 9.3
Akyazı belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 61
MHP % 25
SP % 8
CHP % 3
Arifiye belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 65
MHP % 15
CHP % 7
Geyve belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 55
MHP % 38
Hendek belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 51
MHP % 43
CHP % 4
Kaynarca belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 59
MHP % 31
CHP % 5
Sapanca belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 49
MHP % 32
CHP % 8
SP % 7
Sakarya seçmen sayısı
Adapazarı 166.268 seçmen
Akyazı 57.109 seçmen
Arifiye 24.724seçmen
Erenler 49.533 seçmen
Ferizli 16.825 seçmen
Geyve 33.074 seçmen
Hendek 51.449 seçmen
Karapürçek 8.265 seçmen
Karasu 7.008 seçmen
Kaynarca 16.338 seçmen
Kocaeli 17.360 seçmen
Pamukova 19.026 seçmen
Sapanca 25.374 seçmen
Serivan 53.038 seçmen
Söğüt 10.483 seçmen
Taraklı 5.578 seçmen
Büyükşehirdeki seçmenler neler için oy kullanacak?
Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.
Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.
Oy pusulası renkleri nasıl olacak?
Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için kullanılacak oy pusulası "beyaz", büyükşehir olmayan illerde "turuncu", ilçe belediyesi için hazırlanan oy pusulası "mavi", belediye meclis üyeliği için kullanılacak oy pusulası ise "sarı" renkte olacak. Seçmenler, "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullanacak. Oy pusulalarının üzerine mühür dışında yazı yazılmayacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak. Zarflar, şeffaf sandıklara atılacak.
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