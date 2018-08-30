Adana'yı hareketlendiren kadının sırrı çözüldü

Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sonrası tören alanı güzergahında fark edilen ve polisin ikazına rağmen yüzünü açmayan kadının bir süredir psikolojik sorunlarının olduğu ortaya çıktı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlandığı Uğur Mumcu Meydanı yönüne tören dağılımı sırasında hava sıcak olmasına rağmen yüzü şalla kapalı, üzerinde kot ceket bulunan bir kadının gittiği ihbarı üzerine polis harekete geçerek kadını yakalamış ancak kadın yüzünü açmayınca canlı bomba alarmı yaşanmıştı.

TERÖR BAĞLANTISI BULUNMADI

Polis merkezine götürülen ve detaylı yapılan aramadan sonra kadının 21 yaşındaki Hande K. olduğu belirlendi. Ayrıca genç kadının herhangi bir terör bağlantısı olmadığı bir süredir psikolojik rahatsızlık yaşadığı, bu nedenle yaz günü yüzü kapalı kot ceket ile gezdiği anlaşıldı.

Hande K. alınan ifadesinin ardından ailesine teslim edildi.