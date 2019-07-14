Adanaspor’un hazırlık maçları belli oldu
Spor Toto 1.14 Temmuz 2019 Pazar 16:23
Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor’un hazırlık maçlarının programı belli oldu.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor’un yeni sezon öncesi yapacağı hazırlık müsabakaları belli oldu. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre hazırlık maç programı şöyle:
23 Temmuz Salı: Adanaspor - Tuzlaspor
29 Temmuz Pazartesi: Adanaspor - Keçiörengücü Spor Kulübü
31 Temmuz Çarşamba: Adanaspor - Fatih Karagümrük Spor Kulübü
5 Ağustos Pazartesi:Adanaspor - İstanbulspor A.Ş.
7 Ağustos Çarşamba: Boluspor - Adanaspor
Hazırlık maçlarının saatlerinin ise ilerleyen günlerde kulübün, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacağı belirtildi.
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