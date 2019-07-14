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Adanaspor'un Bolu kampı

Adana ekibi, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor- Turuncu-beyazlılar kamp döneminde Tuzlaspor, Keçiörengücü, Fatih Karagümrük, İstanbulspor ve Boluspor ile hazırlık maçları yapacak

14 Temmuz 2019 Pazar 18:04
Adanaspor'un Bolu kampı

BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını Bolu'da yaptığı kampla sürdürüyor.

Bolu Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelde kamp yapan Adana ekibinin oyuncuları, teknik direktör Eyüp Arın yönetiminde gerçekleştirilen idmana ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra istasyon çalışması yapan futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren idmanı teknik ve taktik ağırlıklı çalışmayla tamamladı.

Öte yandan, Adana ekibinin kamp döneminde yapacağı hazırlık maçlarının takvimi de belirlendi.

Adanaspor, ilk hazırlık maçını 23 Temmuz Salı günü Tuzlaspor ile oynayacak. 29 Temmuz Pazartesi günü Keçiörengücü ile maç yapacak Adana ekibi, üçüncü hazırlık maçında 31 Temmuz Çarşamba günü Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.

Adana temsilcisi, 5 Ağustos Pazartesi günü İstanbulspor ile yapacağı hazırlık maçından sonra 7 Ağustos Çarşamba günü Boluspor ile oynayacağı maçla yeni sezon öncesi Bolu kampını tamamlayacak.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 18:04
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  2. Bolu
  3. Spor Toto 1. Lig

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