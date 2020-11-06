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Spor Adanaspor-Menemenspor karşılaşması konuk ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
Spor

Adanaspor-Menemenspor karşılaşması konuk ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-11-06 11:33:28 -
Adanaspor-Menemenspor karşılaşması konuk ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'de yarın oynanması gereken Adanaspor-Menemenspor karşılaşması konuk ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesinde yarın saat 16.00'da oynanması planlanan Adanaspor-Menemenspor karşılaşmasının ertelendiği bilgisi yer aldı.

Menemenspor'da 29 Ekim Perşembe gününden bu yana ortaya çıkan 34 pozitif vaka arasında teknik direktör Cenk Laleci ve 18 futbolcu da bulunuyordu.

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