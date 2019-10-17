Adanaspor İstanbulspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? TFF 1.Lig 8. hafta
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Adanaspor sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. Peki, Adanaspor İstanbulspor maçı ne zaman? Adanaspor İstanbulspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...17 Ekim 2019 Perşembe 19:18
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Adanaspor sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. Peki, Adanaspor İstanbulspor maçı ne zaman? Adanaspor İstanbulspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...
Adanaspor İstanbulspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Adanaspor İstanbulspor maçı 20.10.2019 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele Bein Max 2'den canlı olarak yayınlanacak.
TFF 1. Lig 8. hafta fikstürü
18 Ekim Cuma
19.00 Akhisarspor-Eskişehirspor (Spor Toto Akhisar)
19 Ekim Cumartesi
14.00 Hatayspor-Adana Demirspor (Antakya Atatürk)
16.30 Bursaspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Menemen İlçe)
20 Ekim Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Balıkesirspor (Aktepe)
16.30 Boluspor-Giresunspor (Bolu Atatürk)
19.00 Altınordu-Altay (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Adanaspor-İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)
21 Ekim Pazartesi:
19.00 Fatih Karagümrük-Osmanlıspor (Stadı açıklanmadı)
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