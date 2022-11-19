Adanaspor-Altınordu maçı kaç kaç bitti?
1.Lig'in 14.haftasında Adanaspor ile Altınordu karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?
Adanaspor, ligin 14.haftasında Altınordu'yu konuk etti. Futbolseverler ise maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, maç kaç kaç bitti?
Adanaspor-Altınordu maçı kaç kaç bitti?
Adanaspor konuk ettiği Altınordu'yu 2-1 mağlup etti.
Mücadelenin 31.dakikasında ev sahibi ekip Burak Çoban ile öne geçti: 1-0
44.dakikada Ahmet İlhan Özek skoru dengeledi: 1-1
90+4'te Enes Sağlık maçın sonucunu ilan etti: 2-1