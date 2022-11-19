  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Muğla kazı çalışmaları: Tarih yeniden yazılacak! 1994'te başladı, geçmişe ışık tutacak kent keşfediliyor

Adnan Menderes yaşasaydı sana ne derdi? Yüzde yarım oyu var türlü türlü huyu var

İşte İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralananların son durumu! Bakan Koca duyurdu

Nerede kaldı düşünce özgürlüğü? "Kadınlar çocuk doğurmalı" diyene linç

İşte en çok göçmen nüfusuna sahip olan o ülke! Türkiye'nin sırasına çok şaşıracaksınız

Hastalığı dünyasını altüst etti! 'Kurt Adam'a dönüştü

Taksim’e bırakılan patlayıcıyla ilgili yeni bulgular

Son zamanların en kapsamlı seçim anketi yapıldı! İşte partilerin oy oranları

AK Partili isimden 6'lı Masa açıklaması

O kayıtlar ilk kez gün yüzüne çıktı! Menderes dönemine ışık tutacak
Spor Adanaspor-Altınordu maçı kaç kaç bitti?
Spor

Adanaspor-Altınordu maçı kaç kaç bitti?

1.Lig'in 14.haftasında Adanaspor ile Altınordu karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2022-11-19 16:40:00 - 2022-11-19 18:02:42
Adanaspor-Altınordu maçı kaç kaç bitti?

Adanaspor, ligin 14.haftasında Altınordu'yu konuk etti. Futbolseverler ise maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, maç kaç kaç bitti?

Adanaspor-Altınordu maçı kaç kaç bitti?

Adanaspor konuk ettiği Altınordu'yu 2-1 mağlup etti.

Mücadelenin 31.dakikasında ev sahibi ekip Burak Çoban ile öne geçti: 1-0
44.dakikada Ahmet İlhan Özek skoru dengeledi: 1-1
90+4'te Enes Sağlık maçın sonucunu ilan etti: 2-1

Keçiörengücü-Denizlispor maç sonucu:
Keçiörengücü-Denizlispor maç sonucu:

Spor

Keçiörengücü-Denizlispor maç sonucu:

Dünya Kupası öncesinde TRT'den futbolseverlere çağrı
Dünya Kupası öncesinde TRT'den futbolseverlere çağrı

Spor

Dünya Kupası öncesinde TRT'den futbolseverlere çağrı

İşte Dünya Kupası'nın oynandığı ilk stadyum
İşte Dünya Kupası'nın oynandığı ilk stadyum

Spor

İşte Dünya Kupası'nın oynandığı ilk stadyum

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23