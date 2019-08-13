Adanaspor, Akhisarspor’a hazırlanıyor Adanaspor, TFF 1.

Adanaspor, TFF 1. Lig’in ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Osman Yereşen Tesisleri’nde, Teknik Direktör Levent Eriş ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenmanda turuncu-beyazlı takım kuvvet çalışması yaptı. 4 gruba ayrılan futbolcular sahada ısınma hareketlerinin ardından salonda denge ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Adanaspor, Akhisarspor maçının hazırlıklarına bugün saat 19.30’da Osman Yereşen Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

18 Ağustos Pazar günü saat 21.45’te Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Yasin Kol, Serdar Diyadin ve Murat Şener hakem üçlüsü yönetecek.

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