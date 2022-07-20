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Yerel Adana'daki zehir tacirine 8 yıl 4 ay hapis
Yerel

Adana'daki zehir tacirine 8 yıl 4 ay hapis

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-20 17:59:00 -
Adana'daki zehir tacirine 8 yıl 4 ay hapis

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık K.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'ndeki ikametinde F.D'ye uyuşturucu satarken yakalandığını ve evde narkotik dedektör köpekleriyle yapılan aramada, mutfak dolabı içinde sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak K.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Sanık K.K, savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek, "Hakkımdaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırdığı K.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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