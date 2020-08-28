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Aktüel Adana'daki orman yangınıyla ilgili yakalanan 4 zanlı adliyeye sevk edildi
Aktüel

Adana'daki orman yangınıyla ilgili yakalanan 4 zanlı adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-28 16:21:25 -
Adana'daki orman yangınıyla ilgili yakalanan 4 zanlı adliyeye sevk edildi

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Jandarma ekiplerince, 23 Ağustos'ta öğle saatlerinde Kuyubeli Mahallesi'nde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan Selman C. ile Mustafa, Bülent ve Ömer U'nun jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, adliyeye gönderildi.

Kozan ilçesinde 23 Ağustos'ta çıkan ve 25 Ağustos'ta kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili 25 Ağustos'ta 3 kişi, dün de bir kişi gözaltına alınmıştı.


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