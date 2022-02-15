Adana'daki müthiş maçta son dakika sürprizi

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Beşiktaş'ın golü 31. dakikada Alex Teixeira gelirken, Adana Demirspor'un beraberlik golünü 90+2. dakikada Samet Akaydın kaydetti.

Samet Akaydın son dakikalarda sahnedeydi

Beraberlik golü sonrası baskısını artıran ev sahibi takım ikinci golü buldu ancak Samet Akaydın'ın 90+5'teki golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 38 yaptı. Adana Demirspor ise 41 puana yükseldi.

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş evinde Altay ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak.

Önder Karaveli'den 11'de 5 değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Beşiktaş, ligde son oynadığı Fraport TAV Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Önder Karaveli, Adana Demirspor deplasmanında takımın ilk 11'ini Ersin Destanoğlu, Kerem Kalafat, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Atiba, Necip Uysal, Ghezzal, Teixeira, Larin, Batshuayi ile oluşturdu.

Beşiktaş'ta 0-0 berabere kalınan Antalyaspor maçında ilk 11'de oynayan Pjanic kart cezası, Rosier de sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Karaveli, aynı kadrodaki Montero, Can Bozdoğan, Emirhan İlkhan'ı bu maçta yedek soyundurdu.

Bu oyuncuların yerine Kerem Kalafat, Welinton, Atiba, Ghezzal ve Larin ilk 11'de sahaya çıktı.

Taraftarlar tribünleri doldurdu

Adana Demirspor taraftarları, maça büyük ilgi gösterdi. Yeni Adana Stadı'nın 33 bin kişilik tribünleri içinde ev sahibi taraftar için ayrılan bölümlerde büyük çoğunlukla yer doldu.

Adana Demirspor tribünlerinden Avrupa koreografisi

Öte yandan mavi lacivertli taraftarlar maçtan önce kale arkası tribündekiler Avrupa’ya gitmeyi sembolize eden üzerinde UEFA arması ve Adana Demirspor armalı uçak bulunan büyük boy afiş açtı. Maraton tribününde de "Yaşayan efsane geri döndü" yazılı afiş ile büyük boy Adana Demirspor arması açıldı.

Maçtan önce seramoniye Beşiktaşlı futbolcular Türk Kızılay'ı tarafından hazırlanan üzerinde "Düzenli kan bağışı yap, kan dostlarımıza katıl" pankartı taşırken Adana Demirsporlu futbolcular "Kendi aşımız kendi gücümüz TÜRKOVAC" yazılı pankart taşıdı.

Adana Demirspor: 1 - Beşiktaş: 1

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Ali Şansalan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Samet Akaydın, Kaan Kanak (Dk. 77 Alper Uludağ), Gökhan İnler, Stambouli (Dk. 65 Djokovic), Yunus Akgün, Bjarnason (Dk. 65 Belhanda), Vargas (Dk. 83 Assombalonga), Balotelli

​​​​​​​Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Kerem Kalafat (Dk. 66 Mehmet Topal), Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz (Dk. 62 Umut Meraş), Atiba, Necip Uysal, Ghezzal (Dk. 90 Güven Yalçın), Alex Teixeira (Dk. 62 Emirhan İlkhan), Larin, Batshuayi

Goller: Dk. 31 Teixeira (Beşiktaş), Dk. 90+2 Samet Akaydın (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Welinton, Dk. Batshuayi (Beşiktaş), Dk. 44 Vargas, Dk. 45 Belhanda (yedek kulübesi) Dk. 45+1 Balotelli, 90+5 Samet Akaydın (Adana Demirspor)