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Adana’da yürüyüş ve basın açıklaması yasağı

Adana’da, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, oturma eylemi, toplantı düzenleme, imza standı açma ve çadır kurma gibi faaliyetlerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

20 Ağustos 2019 Salı 10:32
Adana’da yürüyüş ve basın açıklaması yasağı

Adana’da, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, oturma eylemi, toplantı düzenleme, imza standı açma ve çadır kurma gibi faaliyetlerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.


Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları haklarında PKK/KCK terör örgütü ile ilgili yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar nedeniyle görevden alındığı, yerlerine Diyarbakır, Mardin ve Van Valileri Belediye Başkan Vekilleri olarak görevlendirildiği hatırlatıldı.


Bu çerçevede il sınırları içerisinde, farklı kesimler arasında çatışma çıkmasının önlenmesi, milli birlik ve beraberliği zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilmesi,milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliği korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, genel trafik ve yolcu güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmemesi, yaygınlaşmasının önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla; 19 Ağustos 2019 tarihinden başlayarak 15 gün süreyle, “Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınması sebebiyle” Adana’da gerçekleşmesi muhtemel eylem/etkinlikler ile yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma gibi her türlü eylem ve etkinliklerin yasaklandığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 10:32
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