0553 313 94 23

Adana’da yük treni DSİ’nin aracına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana’da Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait hafif ticari araca yük treni çarptı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 17:08
Adana’da yük treni DSİ’nin aracına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana’da Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait hafif ticari araca yük treni çarptı. Kazada DSİ’de mühendis olduğu öğrenilen Ercan Bozkurt hayatını kaybederken, araçta bulunan Mustafa K. isimli kişi ise yaralandı.


Kaza, merkez Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik Mahallesi Kürkçüler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Devlet Su İşleri’nde mühendis olan Ercan Bozkurt (32) yönetimindeki 01 EOC 38 plakalı hafif ticari araç, hemzemin geçitten geçtiği sırada yük treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savrulurken, yük treni yaklaşık 30 metre sonra durabildi.


Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. Araçta yolcu konumunda olan Mustafa K., vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Mustafa K. ambulansla Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü konumunda olan Ercan Bozkurt ise olay yerinde hayatını kaybetti.


DSİ’nin aracına çarpan yük treninin makinisti hakkında soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 17:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fındık üreticilerini uyardılar: "15 TL’nin altından fındık satmayın"
    1. Fındık üreticilerini uyardılar: "15..
    2. Hollanda'da Suriye için dayanışma..
    3. Fırat Nehri'nde ceset bulundu
    4. Yüksekova ilçe emniyet müdür..
    5. İstanbullular Sarayburnu’na akın etti
    6. Boris Johnson G7 Zirvesi için Fransa'da
    7. İsrail istihbaratı, Kudüs İslami..
    8. Aliağa FK’da alt yapı seçmeleri..
    9. TİKA gönüllüleri Filipinler'de
    10. Elektrik akımına kapılan işçi öldü
    11. Burhaniye’de Onur Akın konseri coşturdu
    12. Konak’ın elektronik atıkları ormana..
    13. Akşehir Belediyesi’nin 16. geleneksel..
    14. MEB, Emine Bulut'un kızı için harekete..
    15. Gaziemir'de orman yangını çıktı
    16. Fırat Nehri'nde ceset bulundu
    17. Köylerinin en yüksek tepesine Türk,..
    18. Adana'da hemzemin geçitte kaza: 1 ölü,..
    19. Adana’da yük treni DSİ’nin aracına..
    20. Mehmetçik 17 vatandaşı kurtardı
    21. Vali Akbıyık, Kıran operasyonunu..
    22. Sansar, mahalleyi 2 buçuk saat susuz..
    23. Erdoğan Rusya'da MAKS-2019..
    24. Hakkari’de 2 bölge yasaklandı
    25. Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman..
    26. Geleneksel yöntemlerle salça yapımı
    27. Doğu Ligi Tenis Şampiyonası
    28. Test sürüşü yapılan boş yolcu..
    29. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan..
    30. Transfer yasağı olan Bursaspor'a..
    Melih Gökçek'ten bomba paylaşım! Başkanlığı kesin düşer
    Melih Gökçek'ten bomba paylaşım! Başkanlığı kesin düşer
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!