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Yerel Adana'da yollar nehre döndü
Yerel

Adana'da yollar nehre döndü

Adana’da etkili olan sağanak yağış yolların nehre dönüşmesine neden olurken, araçlar yollarda kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-13 16:06:00 -
Adana'da yollar nehre döndü

Adana’nın Çukurova ilçesinde birden bire başlayan ve hala devam eden sağanak yağmur hayatı felç etti. Özellikle Çukurova ilçesinde etkili olan yağış bulvarların nehre dönüşmesine neden oldu.

Bir çok araç nehre dönüşen bulvarlarda mahsur kaldı. İlçede Adnan Kahveci, Öğretmeler, Dr. Sadık Ahmet, Fuat Diblan Bulvarında su taşkınları oldu.

Bulvarda bir çok nokta kaldırıma kadar su birikti. Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlarda zor anlar yaşadı.

Yağmur Adana’da hala devam ediyor.

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