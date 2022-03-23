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Yerel Adana'da yine silahlı saldırı!
Yerel

Adana'da yine silahlı saldırı!

Adana'da silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 07:10:00 -
Adana'da yine silahlı saldırı!

Merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde bir kişinin tabancayla ateş açılması sonucu yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, Hasip Can K'nin iş dönüşü evine girdiği sırada, kimliği belirsiz bir kişinin tabancayla ateş açması sonucu yaralandığını tespit etti.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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