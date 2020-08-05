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Aktüel

Adana'da yasa dışı silah ticaretine iki tutuklama

Yeniakit Publisher
2020-08-05 10:47:45 -
Adana'da yasa dışı silah ticaretine iki tutuklama

ADANA (AA) - Adana'da yasa dışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yasa dışı silah ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Adresi belirlenen Suriye uyruklu M.C. ve M.D'yi gözaltına alan ekipler, zanlıların otomobilinde kalaşnikof ve şarjör ele geçirdi.

Zanlılar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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