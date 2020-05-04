Adana'da yargılanan 4 FETÖ sanığından birine 3 yıl 1 ay hapis

ADANA (AA) - Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik davada "silahlı terör örgütüne" üye olma suçundan yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 4 sanıktan biri etkin pişmanlık hükümleri kapsamında yıl 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar B.S, Ç.A, A.D. ve H.T. ile avukatları katıldı.

Sanık B.S. savunmasında, önceki aşamalarda etkin pişmanlığa dair detaylı beyanlarda bulunduğunu belirterek, ''Hakkımdaki iddialara ilişkin tüm bildiklerimi geçen celselerde anlattım. Beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da terör örgütü üyesi olmadıklarını ifade ederek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık B.S'nin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezalandırılması, diğer sanıkların ise ''delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de B.S'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.