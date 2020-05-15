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Adana’da Vefa Yardımlaşma Grubu’na saldırı

Adana’da Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl’ün de katıldığı Vefa Yardımlaşma Grubu’nun yardım dağıtımı organizasyonuna CHP’li olduğu iddia edilen bir grup önce sözlü sonra da fiziki saldırıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 17:22:43 -
Adana’da Vefa Yardımlaşma Grubu’na saldırı

Adana’da Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl’ün de katıldığı Vefa Yardımlaşma Grubu’nun yardım dağıtımı organizasyonuna CHP’li olduğu iddia edilen bir grup önce sözlü sonra da fiziki saldırıda bulundu. Olaya müdahale eden Kaymakam Bingöl’ün koruması hafif şekilde yaralanırken, 4 saldırgan gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam 22.00 sıralarında Atakent Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan Yüreğir Kaymakamlığı önünde meydana geldi. İddiaya göre, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl’ün katılımı ile yapılan Vefa Yardımlaşma Grubu’nun ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtımı sırasında CHP’li olduğu iddia edilen bir grubun çalışmayı engellemeye yönelik sözlü ve fiziki tacizi oldu. Bunun üzerine Kaymakam Bingöl ve koruması olaya engel olmak istedikleri esnada şüpheli şahıslar hakaret ederek korumayı hafif şekilde yaraladı.


Şüpheli 4 kişi, daha sonra devriye gezen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılardan 3’ü savcılık sorgusundan sonra, 1 şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

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