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Yerel

Adana'da vaka artışına rağmen kurallara uyulmadı

Günlük vaka sayısının arttığı belirtilen Adana'da özellikle gençlerin koronavirüs tedbirlerine uymadığı görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 16:15:00 -

1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle birlikte birçok kentte olduğu gibi Adana’da da son bir haftada vaka sayılarında göze çarpan bir artış olduğu belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Adana Valiliği, özellikle sosyal mesafe kuralına uyulmadığını ve maske takılmadığını belirterek, süreç böyle devam ederse kent genelinde ek tedbirlerin alınacağını duyurdu.

Kentin birçok noktasında ise camilerden vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaları, maske takmaları ve el hijyenine dikkat etmelerine dair gün boyunca anons yapılıyor. Kente yaşayanlardan bazıları ise uyarılara rağmen kuralları hiçe sayıyor.

Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi’nde bugün bazı kişilerin özellikle döner salonlarının önünde maskesiz ve mesafesiz uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Kalabalığın içinde çok sayıda çocuğun olması ise dikkat çekti.

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