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Adana’da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Adana’da bir adreste 7 kilo 762 gram plaka esrar, 938 gram toz esrar, 94,28 gram metamfetamin, 32 bin 422 adet uyuşturucu hap ile 16 bin 985 lira para ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 09:58:31 -
Adana’da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Adana’da bir adreste 7 kilo 762 gram plaka esrar, 938 gram toz esrar, 94,28 gram metamfetamin, 32 bin 422 adet uyuşturucu hap ile 16 bin 985 lira para ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi’nde bulunan bir adres içerisinde uyuşturucu madde satışının yapıldığı bilgisine ulaştı.


Ekipler, operasyon düzenlediği adreste yaptığı aramada 7 kilo 762 gram plaka esrar, 938 gram toz esrar, 94,28 gram metamfetamin, 32 bin 422 adet uyuşturucu hap ile 16 bin 985 lira para ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

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