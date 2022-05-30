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Yerel Adana'da uyuşturucu operasyonları düzenlendi
Yerel

Adana'da uyuşturucu operasyonları düzenlendi

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; Seyhan ve Yumurtalık ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-05-30 12:06:00 -
Adana'da uyuşturucu operasyonları düzenlendi

Adana'nın Seyhan ve Yumurtalık ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla Seyhan ilçesinde ikamet eden S.F'nin ikametinde arama yaptı.

Aramada, 202 uyuşturucu hap, 8 gram kokain, 200 mililitre metamfetamin, hassas terazi, 25 tabanca fişeği ve sahte dolar ele geçirdi.

Ekiplerce Yumurtalık ilçesi Hamzalı Mahallesi'nde iki adreste yapılan aramada da 107 kök kenevir bulundu.

Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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