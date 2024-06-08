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Yerel Adana'da trafik magandaları ceza yağmuruna tutuldu: 462 bin 800 TL para cezası uygulandı
Yerel

Adana'da trafik magandaları ceza yağmuruna tutuldu: 462 bin 800 TL para cezası uygulandı

Yeniakit Publisher
2024-06-08 11:32:00 -
Adana'da trafik magandaları ceza yağmuruna tutuldu: 462 bin 800 TL para cezası uygulandı

Adana'da Çukurova polisi abart egzozlu motosikletlileri ve trafikte drift atan sürücüleri ceza yağmuruna tuttu. Dron destekli uygulamada 9 araca ve 72 motosiklete 462 bin 800 TL para cezası yağdı.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerinden oluşan 28 personelle 2 ayrı noktada trafik magandalarına yönelik uygulama düzenlendi.

Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda düzenlenen uygulamada, abart egzoz kullanan motosikletli sürücüler, drift atan atarak trafiği tehlikeye düşüren magandalara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışma neticesinde 122 otomobil ve 577 motosiklet kontrol edilirken 8 motosiklet trafikten men edildi. Uygulamada; drift atan, abart egzoz ile gezen ve ehliyeti bulunmayan sürücülere ceza yağdı. 9 araca ve 72 motosiklete toplamda 462 bin 800 TL para cezası uygulandı.

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