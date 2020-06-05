  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adana’da torbacı operasyonu

Adana’da sokakta uyuşturucu sattıkları ileri sürülerek gözaltına alınan 5 kişiden 1’i tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 10:01:29 -
Adana’da torbacı operasyonu

Adana’da sokakta uyuşturucu sattıkları ileri sürülerek gözaltına alınan 5 kişiden 1’i tutuklandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Çukurova ilçesi, Belediyeevleri, Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa ve Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam mahallelerinde sokakta uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine harekete geçerek adreslere baskın yaptı. Yapılan baskında sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen Erdal A. (43) Sancar Y. (38), Yaren B. K. (20), Emrecan B. (21) ve Murat H. (25) yakalandı.


Yapılan aramalarda 2, 65 gram bonzai, 50 gram eroin, 23 uyuşturucu hap, 2 bin 500 lira ve 50 euro para ele geçirildi.


Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Erdal A. nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, diğer zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı