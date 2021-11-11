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Yerel Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
Yerel

Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 10:52:00 -
Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklanan F.Y. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Sanık F.Y. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen tanık İ.K, "F.Y. DEAŞ üyesidir. Kentte sözde emirliğini E.M'nin yaptığı 'Meydan Grubu' içerisinde faaliyet gösterir. Kendisi örgütsel ders ve sohbetlere katılırdı. Örgüt bağlantısıyla bir dönem Suriye'ye gitmeye çalışmıştı." beyanında bulundu.

F.Y'nin örgüte katılımı arttırmak adına toplantılar yaptığı ve dijital materyallerinde DEAŞ mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf tespit edildiği de iddianamede belirtildi.

İddianamede, sanığın DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu, saldırı planlamaları yaptığı, kod isim kullandığı ve yasa dışı yollar üzerinden Suriye'deki örgüt kamplarına gitmeye çalıştığı bildirilerek, F.Y'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması istendi.

F.Y, iddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

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