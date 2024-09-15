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Yaşam Adana'da tehlikeli yolculuk! Yürekler ağızlara geldi
Yaşam

Adana'da tehlikeli yolculuk! Yürekler ağızlara geldi

Yeniakit Publisher
2024-09-15 10:42:00 -
Adana'da tehlikeli yolculuk! Yürekler ağızlara geldi

Adana'da bir ailenin yolculuk ettiği motosiklette aynı zamanda halı yıkama makinesi taşıdılar.

Adana'da bir kişinin ailesini de bindirdiği motosikletinde halı yıkama makinesi taşıması görenleri hayrete düşürdü.

Merkez Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarında bir motosiklet sürücüsünün halı yıkama makisine taşıması görenleri şok etti. Bir kadın ve çocuğun da olduğu motosiklette kimsede kask olmaması da dikkat çekti. Sürücü vatandaşların şaşkın bakışları arasında tehlikeye aldırmadan yoluna devam etti. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından anbean görüntülendi.

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