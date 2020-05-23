Adana'da Suriyeli gencin vurulmasıyla ilgili polis memuru hakkında müebbet hapis istemi

Adana'da Suriyeli gencin vurulmasıyla ilgili tutuklanan polis memuru hakkında "kasten öldürme suçundan" müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Savcılıkça, 27 Nisan'da Suriye uyruklu Ali el Hemdan'ın (18) silah yaralanmasına bağlı olarak ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında açığa alınan ve tutuklanan şüpheli polis F.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Şüpheli hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Toplanan bilgi ve belgeler, şüpheli ifade tutanağı, tanık anlatımı, kamera kayıtları ve tutanaklara yer verilen iddianamede, suça konu eylemle ve sanıkla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

İddianamede, olay tarihinde şüphelinin de içlerinde bulunduğu Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Sucuzade Mahallesi'nde Kovid-19 nedeniyle uygulama yaptığı, bu sırada şüpheli polis memurunun Ali el Hemdan'ı uzaktan görerek yanına çağırdığı aktarıldı.

Hemdan'ın yanındaki kişinin kontrol noktasına gittiği, Suriyeli gencin ise sokak içerisine doğru ilerlediği aktarılan iddianamede, şüphelinin de arkasından giderek durması için ihtarda bulunduğu anlatıldı.

İddianamede, mevcut olay yerini tam gösterir kamera görüntülerinin incelendiğine işaret edilerek, sokağın başında içeriye doğru yürüyen Ali el Hemdan'ın yaklaşık 15-20 metre arkasından da şüpheli polis memurunun gittiği, kısa bir süre sonra Suriyeli gencin polis memuruna yüzünü dönerek geri geri yürüdüğü aktarıldı.

Bu sırada şüphelinin elinde bulunan silahın namlusuna mermiyi verdiği ve ateş ettiği belirtilen iddianamede, aynı anda Hemdan'ın yere yığıldığının anlaşıldığı, polis memurunun savunmasının kamera görüntüleriyle örtüşmediği ifade edildi.

Suçlamaları kabul etmedi

Görgü tanığının ifadesinin ise kamera kayıtlarıyla birebir örtüştüğü aktarılan iddianamede, "Kamera görüntülerinde şüphelinin beyanında geçtiği şekilde ayağının sendelemesi, düşmesi gibi bir durumun ve herhangi bir koşma kovalamaca durumunun olmadığının açık olarak görüldüğü dolayısıyla şüphelinin savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu anlaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.

İddianamede, Adana Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün 4 Mayıs tarihli raporuna yer verilerek şunlar kaydedildi:

"Kamera görüntüleri merminin isabet ettiği yerin göğüs sol üst kısmı olması ve tanık beyanları birlikte değerlendirildiğinde merminin sektiğini kabul etmenin olanaksız olduğu, bu nedenle raporla kamera görüntüleri arasında çelişki oluştuğu değerlendirilerek, söz konusu balistik incelemenin tekrar yapılması için maktule ve şüpheliye ait kıyafetler ile emanette bulunan mermi çekirdeğinin incelenerek rapor düzenlenmesi için için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Fiziki İncelemeleri İhtisas Dairesi Balistik Şube Müdürlüğüne gönderildiği, dosya kapsamındaki delillere göre şüphelinin üzerine isnat edilen suçun sabit olduğunun anlaşılmakla kasten öldürme suçundan cezalandırılması kamu adına talep olunur.''

İddianamede ifadesine yer verilen F.K. ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Suriyeli gencin kaçtığını iddia eden şüpheli, Hemdan'ın kendisine döndüğünü görmediğini, koşarken paniklediğini, koşarken sendeleyip yere düştüğü sırada silahının ateş aldığını ileri sürdü.